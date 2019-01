Magistrado Christian Zerpa ratifica que desde Miraflores dictan las sentencias del TSJ

El magistrado desertor de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Christian Zerpa ratificó que desde el Palacio de Miraflores dictan las sentencias del Poder Judicial y aseguró que no hay independencia de poderes en Venezuela.

Las declaraciones las dio durante una entrevista con la periodista Carla Angola, luego de desertar y emigrar hacia los Estados Unidos (EEUU).

“Buena parte de las decisiones que tienen que ver con la política y el gobierno son instruidas desde Miraflores. No hay independencia de poderes y por lo tanto el TSJ es un apéndice del Ejecutivo. Cada vez que había que tomar una sentencia relevante política, electoral o constitucional, hay un nivel de coordinación para que la decisión que se tome sea favorable al Gobierno”, dijo.

Detalló que el Contralor General de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Elvis Amoroso, es el encargado de coordinar para que “las decisiones del Ejecutivo tengan cabida en el TSJ“.

“Directamente se cita a los magistrados a Miraflores, principalmente a los presidentes de salas, para luego tomar las decisiones en los casos más relevantes”, detalló.

“Es muy difícil garantizar la independencia del Poder Judicial cuando los magistrados viven en el Fuerte Tiuna. Eso de alguna manera condiciona las decisiones que puedes llegar a tomar como magistrado”, dijo.

Hizo un llamado a todos los que integran el TSJ a no seguir avalando al Gobierno de Nicolás Maduro.

“En Venezuela solamente cinco personas toman las decisiones. El pueblo de Venezuela lo sabe y, por lo tanto, hasta los que estamos dentro de las instituciones somos excluidos también”, dijo.

Con respecto a la veracidad de los procesos electorales, dijo que el problema en Venezuela es que no hay elecciones que garanticen la libre competitividad y que hay un ventajismo evidente a favor del Gobierno.

“Hay personas vinculadas al entorno presidencial que están vinculadas a hechos de corrupción”, señaló.

“No tiene ningún sentido seguir ratificando o avalando con nuestro apoyo a un Gobierno que ha traído hambre y miseria a nuestro país”, manifestó.

Sobre su designación aseguró que sí cumplía con los requisitos, pero fue una designación rápida. “Tenía 20 años de graduado y no tenía militancia. Si cumplía con los requisitos, pero fue una designación rápida que no cumplió con los mecanismos de rigor. Recibí una llamada de Cilia Flores y me dijo que por instrucciones de Nicolás Maduro debía postularme a magistrado del TSJ“.

