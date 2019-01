Maduro: He roto relaciones con Trump pero seguiré vendiendo petróleo a EEUU

Como un “golpe de Estado” calificó este viernes Nicolás Maduro la movilización que realizó la oposición el pasado miércoles 23 de enero.

En cadena nacional simultánea a la rueda de prensa que ofrece Juan Guaidó desde la plaza Bolívar, el mandatario venezolano criticó a las televisoras nacionales e internacionales por “invisibilizar” la movilización que ese día llevó a cabo el oficialismo.

“Uno ve las televisoras, presentando solo parte de una cara de la situación venezolana, presentando imágenes solo del lado que quiere dar el golpe de Estado invisibilizando a la inmensa mayoría de los venezolanos que sale a las calles a trabajar. Tres largas avenidas llenamos y movilizamos a casi 1 millón de venezolanos, además en otras ciudades. No existe las fuerzas bolivarianas chavistas son invisibles, pero otra vez como el 11 de abril somos invisiblemente victoriosos (…) Este golpe de Estado que no tiene fundamentación y lógica, el pueblo venezolano no lo permitirá y nosotros los vamos a derrotar”.

“Nosotros, los invisibles, tenemos algo que nos da la razón, la fuerza, la inspiración, para afrontar todos estos retos con la verdad, algo tenemos los invisibles de Venezuela para que no mande ningún medio de comunicación internacional sino la ley. Los asuntos de los venezolanos son nuestros, siempre, sin intervención imperialista gringa. Dentro de la casa todo, entre venezolanos todos, fuera de la casa, nada. Con los gringos, ni agua”, agregó Maduro.

Dijo que este encuentro con los medios internacionales obedece a la cantidad de solicitudes que recibe para entrevistas con medios internacionales.

AlbertoNews