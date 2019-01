Luis Vicente león: “Hace tiempo que no había sorpresas en el campo político”

El presidente de Datanálisis Luis Vicente León en su cuenta oficial de Twitter luego de los acontecimientos del día de ayer miércoles 23 de enero expresó “Hace tiempo que no había sorpresas en el campo político”.

La juramentación sorprendió a la dirigencia política, sin tener claro el apoyo militar. La clave del tema político venezolano siempre ha estado dentro, en la articulación de la oposición (avanzando) y el apoyo militar (incierto), pero ahora Maduro, por error, pone a la comunidad internacional en el máximo nivel de protagonismo y ahí tiene mucho más que perder.

Para finalizar los tuits Vicente León dice: “Lo relevante para entender el entorno no es lo que quieren que veas, leas u oigas. La clave es lo que está pasando por detrás. Las conversaciones privadas, las ofertas y negociaciones políticas, el afloramiento de pugnas, las decisiones de acción. Nada de eso lo puedes ver.”

Hace tiempo que no había sorpresas en el campo político. Ayer 23 de enero hubo varías. No me refiero a la cantidad de gente. Eso era más que previsible. Lo nuevo es que la gente salió siguiendo un líder y con una esperanza inteligente, sabiendo que no era el final sino el inicio.

— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) January 24, 2019