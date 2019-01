Los detalles que dio Maduro sobre la “reunión” de Guaidó con Bernal y Cabello en el Hotel Lido

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que el presidente de la ANC y el denominado protector de Táchira, Diosdado Cabello y Freddy Bernal, respectivamente, se reunieron con Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela, una noche antes del 23 de enero.

“El 22 en la tarde Bernal me dijo que Guaidó estaba pidiendo otro diálogo y también con otra persona: Diosdado Cabello, yo hablé con Diosdado y así se hizo. Ese diálogo se hizo tarde en la noche de ese 22, en el último piso del Hotel Lido”, dijo Maduro desde una rueda de prensa.

Maduro pidió al exdirector del Sebin, Gustavo González López, conseguir las grabaciones del Lido para constatar que dicha reunión sí se dio. “Guaidó llegó con una gorra y Diosdado le preguntó que por qué estaba así, y él le dijo para que no lo reconozcan. Diosdado le dijo que ‘no aquí quien me raya a mí eres tú”, contó.

“El le juró a Diosdado que no se iba a juramentar”,aseveró.

“Él (Guaidó) le juró a Diosdado que él no se iba a juramentar, Diosdado me lo dijo a mí y yo dije que no le creía nada. Él (Guaidó) insistió en mantener abierto ese canal de diálogo”, sentenció.

Por último, le propuso a Juan Guaidó reunirse “donde quiera y cuando quiera”. “Si tengo que ir al pico Humboldt a las 3 de la mañana para dialogar, lo haré”, finalizó.

