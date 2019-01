Lilian Tintori: “Venezuela está llena de esperanza”

La activista por los Derechos Humanos y esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, indicó este sábado que “Venezuela está llena de esperanza” debido a la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino y espera que el Gobierno de Nicolás Maduro termine pronto.

En ese sentido, dijo desde la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, en Caracas, que “esto cambió desde el 23 de enero”. Además, la esposa del preso político dijo: “Maduro ya no es presidente, tenemos uno nuevo y es Juan Guaidó”.

Respecto a las manifestaciones de la comunidad internacional, Tintori confesó estar “llena de esperanza por el apoyo de España, Francia y Alemania”, así como afirmó que “Maduro no puede convocar una elección porque es un usurpador, sabemos que no hay autonomía de poderes públicos y no hay un CNE confiable”.

La activista apostó que en pocos días todos los países reconocerán a Guaidó como Presidente Encargado. “Leopoldo está lleno de fuerza, con esperanza de que falta muy poco para la libertad y orgulloso de Voluntad Popular y Juan Guaidó, nuestro hermano”, dijo Tintori al ser preguntada por su esposo.

Por último, recordó al medio ‘Voz de América’ cuál es la ruta que sostiene la oposición para la salida del chavismo: “Cese de usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres”.

Sumarium