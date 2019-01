Leopoldo Parada se defendió de exproductor de “Sábado en la noche”

A propósito de todo el escándalo protagonizado por el cantante venezolano Budú y los productores del programa Sábado en la Noche, el antiguo productor de dicho espacio farándulero emitió un fuerte comentario en contra de Leopoldo Parada, a quien tildó de “jala bola”.

A través de la red social Instagram, Reinaldo Canelón quien fuera el productor de Sábado en la Noche escribió : “Jajaja ese Leopoldo se las trae, recuerdo cuando me jalo bolas para meterlo dentro del programa, fue mi asistente, para que luego me jugara sucio o es que no se acuerda que gracias a mi él está allí? De paso no sabe dónde está parado.”

Como buenos chismosos nos fuimos a la fuente directa y logramos contactar a Leopoldo y así obtener su versión de toda la polémica que lo salpica.

“No le quiero dar fuerza a eso y menos a una persona que quiere pescar en río revuelto, porque si hablo de él va a quedar muy mal parado. Yo creo que a él se le olvidó las razones por las que lo botaron. Seguramente estaba borracha cuando escribió eso que es su estado natural”, confesó Parada a Ronda.

Recordemos que el pasado fin de semana las redes se vieron alborotadas tras el rechazo del cantante Budú a la invitación del programa Sábado en la Noche, quien además de no aceptar, invitó a cada uno de los periodistas del programa a cubrir en vivo y directo todo lo que sucedía en su barrio, Cotiza.

