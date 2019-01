La ciudad de Gary (Indiana), la misma que vio nacer a ese icono mundial que fue Michael Jackson, lleva años en decadencia. De hecho, más de la mitad de la población ha desaparecido desde 1960. El plan para renovarla: un programa pionero de venta de casas a un dólar.

Y es que alrededor de un tercio de los hogares permanecen desocupados o abandonados. Esto, sumado a que en los últimos años los niveles de delincuencia han aumentado, y los de empleo y la educación no han hecho más que caer, han conformado un escenario desalentador para el gobierno.

Por ello, las casas vacías son vistas como una carga y, quizás, una oportunidad. En el año 2013, los gobernadores decidieron dar un giro a su política y comenzaron a vender el gran número de propiedades vacías a un precio simbólico: un dólar. Para ello exigían un salario mínimo de 35.250 dólares al año y una condición: que aquellos que se comprometieran a hacerse con una deberían renovarla en el plazo de un año.

Image: Otra de las casas (Gary Community Development)

Esa “renovación” que se pedía consistía en llevar los hogares a “estándares habitables”, sobre todo en aquellas viviendas más castigadas con el paso de los años. Si bien el inicio del programa trajo cientos de aplicaciones, muchos no se dieron cuenta de que las casas requerían reparaciones extensas.

De hecho, algunas reformas podían llegar a costar (según un coordinador de vivienda del Departamento de Desarrollo Comunitario de la ciudad) entre 20.000 y 30.000 dólares. Una cifra que sigue siendo mucho más barata que el precio promedio de una casa nueva en la propia ciudad de Gary, que ronda casi los 50.000 dólares.

Actualmente hay más de una docena de casas a un dólar desde la web oficial. Por cierto, la ciudad también es conocida porque allí se rodaron varias películas, entre ellas Transformers: Dark of the Moon y el remake de A Nightmare on Elm Street. [BusinessInsider]