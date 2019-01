Jürgen Klopp y Van Dijk, se llevan el premio como los mejores del mes de diciembre

Este viernes a través de las redes sociales se conoció que el Liverpool se llevó a casa los premios a mejor entrenador y mejor jugador del mes de diciembre al recaer los galardones en Jürgen Klopp y en Virgil van Dijk.

Por su parte, el alemán se hizo con el entorchado por segunda vez en su carrera en Inglaterra después de ganar los siete partidos que su equipo disputó en el mes de diciembre.

Mismo caso para Van Dijk, que desde que llegó del Southampton al Liverpool hace exactamente un año, se ha convertido en una pieza imprescindible en la defensa de los ‘Reds’.

“Es genial, es la guinda del pastel. Ha sido un mes muy exitoso, pero también muy difícil”, dijo Klopp, que ya ganó este premio en septiembre de 2016, en declaraciones recogidas en la página web de la Premier.

