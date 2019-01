Juan Guaidó responde a Saab que amenazas no detendrán la lucha

“No desestimo una amenaza de cárcel. Pero esto no es nada nuevo. Estamos aquí, seguimos ejerciendo competencias y trabajando para atender la emergencia humanitaria. Estamos preocupados por los niños secuestrados”, declaró.

Desde la sede de Palacio Federal Legislativo, Guaidó dijo a los medios de comunicación que no “desestimaba” el caso, sin embargo, aseveró que no era “nada nuevo bajo el sol”.

ÚLTIMA HORA | Presidente (E) Juan Guaidó responde a solicitud de Tarek William Saab ante ilegítimo TSJ: "No desestimo una amenaza de cárcel. Pero esto no es nada nuevo. Venezuela vamos bien, las amenazas no detendrán la lucha" https://t.co/kzlZEfxMBz pic.twitter.com/XI4yv27L5f

— AlbertoNews (@AlbertoRodNews) January 29, 2019