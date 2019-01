El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, ofreció declaraciones en la plaza Bolívar de Chacao, en el municipio Chacao del estado Miranda.

En ese sentido, solicitó un minuto de silencio en honor a las víctimas de “la brutal represión” durante las protestas del 23 y 24 de enero.

“Esas víctima no será en vano”, dijo al tiempo que resaltó que el 23-E de 2019 los venezolanos “despertaron de la pesadilla y de la angustia, Venezuela despertó para soñar y hacer su sueños realidad“.

Sostuvo que “va a entrar la ayuda humanitaria, vamos a proteger los activos producto de la corrupción. Va abrir Rctv muy pronto. En Miraflores creen que este movimiento se va a desinflar, aquí nadie se cansa ni se rinde”.

“Quién no sueña con esa Venezuela bonita, grande, nos despertamos de la pesadilla, gracias a todos los que han hecho sacrificios, a los presos políticos, a nuestros mártires”, resaltó.

Comentó que el apoyo recibido de los países “no es simbólico”, puesto que le da legitimidad: “¿Qué significa el reconocimiento de los países del mundo? No son reconocimientos simbólicos, eso significa confianza, legitimidad, nos hace legítimos que estamos trabajando por la gente”.

“Señores de la FANB: vean la importancia de la legitimidad y la confianza, el régimen, los usurpadores tratan de sembrar la duda, de genera divisiones, pero cuando nace el futuro no hay duda que valga”, recalcó.

Se refirió a la protección de activos “producto de la corrupción: No permitiremos que se sigan robando el dinero de Venezuela, en las próximas horas haremos anuncios al respecto”.

Apuntó que “es hora que salga Cuba de la Fuerzas Armadas, es hora que salgan los cubanos y se retiren de los puestos de decisión. Hermanos cubanos, ustedes están bienvenidos a quedarse en esta patria pero fuera de las Fuerzas Armadas y de los puestos de decisión”.

“Seguimos viviendo en dictadura, unos pocos encajonados en Miraflores no se dan cuenta de lo que está pasando en Miraflores, busquen un ‘carómetro’ y vean sus rostros, buscamos estrechar manos no torcerlas. En los próximos días ofrecemos los detalles del ingreso de la ayuda humanitaria al país“, agregó.

La detención

Guaidó puntualizó que “se ha corrido el rumor de que si me van a meter preso, seguro que alguno de ustedes me dará refugio en sus casas, pero tenemos que ejercer nuestras funciones en la calle aunque algunos amedrenten con sus bayoneta”.

Expresó que “sería un golpe si me llevan” preso: “Aquí hay una ruta clara, si se atreven a secuestrar de nuevo al poder les pido mantenernos en la ruta pacífica, no violenta pero con contundencia, no lo han hecho porque nuestro marco es constitucional”.

“Golpe sería si me llevan (preso), ponerse del lado de la Constitución da fuerza, protege, aquí seguimos trabajando por la gente, por la reconstrucción del país“, enfatizó.

Indicó que hay que convocar a elecciones “lo mas pronto posible”: “Hay que convocar elecciones lo más pronto posible, sobre allanar mi inmunidad no hay nada nuevo bajo el sol, esa es la respuesta de un régimen que en lugar de ponerle el agua a la gente buscan es dañar a la gente“.

El diputado manifestó que para “falsos diálogo nadie se presta”: “Cuando la represión no les da resultado se convierte en falso diálogo, el régimen se burló de lo de República Dominicana”.

“Ellos insisten en que yo me reuní con este y con aquel, les digo a todos los funcionarios, civiles y militares que aquí se protege a la gente, si se ponen del lado de la Constitución serán bienvenidos“, atinó.

Le dijo a Freddy Bernal y a Diosdado Cabello que “si ustedes quieren hablar de la cese de la usurpación bienvenidos, eso se lo extiendo al alto mando, a todo funcionarios, los esperamos en el despacho de la AN“.

Gabinete interino

En cuanto a quienes integrarían el Gabinete Ejecutivo, aseveró que “tenemos a los mejores venezolanos cuando podamos ejercer las competencias de designar cargos”.

“La ayuda humanitaria se distribuirá a través de ONG’s, iglesia, para atender a los pacientes más necesitados, por parte de la AN está encargado de la comisión respectiva el diputado Miguel Pizarro”, sumó.

Los activos del país

“Hay que proteger los activos que están a merced de una cuerda de ladrones, son del pueblo, luego viene una segunda etapa compleja: la burocracia, cuestiones técnicas que no pueden prestarse para corrupción“, destacó.

“En el momento en que ejerzamos se van a levantar los ministerios, Citgo, y no se perseguirá a nadie”, señaló.

Juan Guaidó espera en corto tiempo designar un encargado para que gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El mensaje a los diplomáticos estadounidenses

“A esos funcionarios estadounidenses les digo, desconozcan al usurpador y quédense”. De igual forma, aseveró que conversó con la encargada consular estadounidense en Houston, y ella le respondió ” presidente no se preocupe, yo me quedo”.

Al ser preguntado por el temor por su vida, el también presidente de la Asamblea Nacional aclaró: “Siempre con Dios y la virgen, y más importante, con el apoyo de Venezuela y el mundo, yo temo porque mi hija, y la de todas ustedes no tengan la oportunidad de criarse en su patria, la oportunidad de ver justicia y progreso, mi vida la pongo al servicio de Venezuela”.

“Ha corrido el rumor de que me van a meter preso, pero estoy seguro que cualquiera de ustedes me van a dar refugio en sus casas (…) si se atreven a secuestrar el poder de nuevo, yo les pido mantenerse en la ruta, pacífica y contundentemente, por el futuro de nuestros hijos”.

