Juan Guaidó: “hoy inicia el proceso de protección de activos”

Juan Guaidó, desde la plaza Alfredo Sadel en las Mercedes, expresó que “hoy inicia el proceso de protección de activos” para que no sigan robando el dinero de Venezuela.

Destacó que desde el Consejo de Seguridad de la ONU, varios países de la comunidad internacional entre ellos Reino Unido, aclaró que no permitirán al Gobierno de Nicolás Maduro, que “se sigan robando el dinero de la gente”

Además, señaló que tienen el respaldo de la UE y desde allí se dan “pasos firmes”en reconocimiento a la lucha democrática que mantienen desde la Asamblea Nacional.

Manifestó que es muy importante la acción de mañana con respecto a Ley de Amnistía, que busca proteger a los funcionarios que decidan unirse a la lucha por la reconstrucción de Venezuela. Reiteró su mensaje a los oficialistas “quien quiera el cese de la usurpación, bienvenido”.

“Los que quieran amnistía y garantía, vengan con nosotros que aquí sí otorgamos protección … Mañana vayamos a llevarles la Ley de Amnistía a nuestros familiares y amigos funcionarios, y luego a cada alcabala policial y militar.“, dijo.

Asimismo, se refirió al vídeo revelado el día de ayer por el Ministro de Comunicación e Información Jorge Rodríguez, donde “supuestamente” sostuvo una reunión con el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.

“Saquen lo que quieran, inventos, con capucha, sin capucha, audios … aquí no confunden a nadie, el pueblo está claro“, relató-

Aseguró que para “falsos diálogos” no se presta. Aunque reiteró que por los miles de muertos del país “está dispuesto a reunirse con cualquier funcionario que este dispuesto al cese de la usurpación”.

“Para falso diálogos no nos presentamos ni mucho menos para falsas elecciones, así que para acá no vengan porque aquí hay lealtad y compromiso … No se está negociando nada, se está haciendo exigencias clara”, destacó al aclarar que para convocar a elecciones se necesitan un lapso aproximado de 6 a 12 meses porque se tiene que restaurar el CNE.

Diplomáticos de EEUU

El jefe del parlamento venezolano, destacó que muchos funcionarios diplomáticos de EEUU decidieron quedarse apegados a la Constitución.

El pasado 23 de enero, el líder oficialista Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas con EEUU y dio 72 horas a los embajadores americanos para salir del país. Ante esto el parlamento venezolano ofreció “quedarse” en el país.

Sumarium