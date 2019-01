Juan Guaidó desmiente a Diosdado Cabello al negar que se reunió con él (Video)

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó desmintió al dirigente chavista, Diosdado Cabello, quien aseguró este miércoles que hubo una reunión entre ellos antes de que el líder opositor se juramentara ante una multitud de ciudadanos que esperaban con ansias esa decisión.

En entrevista exclusiva con la periodista Patricia Janiot, Guaidó niega haberse reunido con él. “Miente hasta cuando dice la verdad”, ironizó el presidente Guaidó.

Leer También: Diosdado Cabello aseguró que se reunió con Guaidó: “Ayer dijiste cosas y hoy hiciste lo contrario” #23Ene

“Ayer me reuní con Guaidó, prometió que no diríamos nada de eso si se mantenían los acuerdos, pero hoy hizo todo lo contrario. No tienes palabra”, fueron las palabras de Cabello durante su programa nocturno en el canal del Estado, VTV.

#HablaGuaido y dice que Diosdado Cabello "miente hasta cuando dice la verdad". La entrevista HOY a las 8PM/7C/5PT en IGTV, Facebook, Periscope y Youtube en #JaniotPM. pic.twitter.com/IE5UM0Ki19 — Univision Noticias (@UniNoticias) January 24, 2019

AlbertoNews