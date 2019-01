Josef Martínez: me quedo en Atlanta porque me quieren

El ariete venezolano del Atlanta United, Josef Martínez, respondió ante los comentarios de las personas que lo criticaron por no haber fichado con un club europeo, luego de una gran temporada en la Major League Soccer (MLS), el carabobeño dijo, “para mí el Real Madrid o Barcelona es este equipo”, además confesó que el tema económico no es su principal interés.

“Un dólar más o menos, el dinero no me cambia porque si no, me hubiese ido a China, por dar un ejemplo. A mí el dinero no me importa”, dijo el venezolano en una rueda de prensa que ofreció.

Josef, quien renovó hace unos dias con el cuadro estadounidense por los próximos cinco años, aseguró sentirse como en casa en el Atlanta.

“Me importa el cariño que me tiene la gente, el como la institución me quiere. No quiero ser figura. Este equipo siempre ha tenido 11 figuras más los cambios, también la gente que trabaja aquí”, Además, también aprovechó para responder a las personas que lo han criticado por no volver a Europa, “ahorita en las redes en Venezuela seguro nos están matando, porque somos una mentalidad mediocre. Según ellos, tenía que estar jugando en Europa o en el Real Madrid. Pero, para mí el Real Madrid o Barcelona es este equipo”, manifestó el ‘7’.

A sus 25 años, sigue mentalizado en seguir cosechando éxitos en la MLS, donde ya tiene 55 goles y siete asistencias en 61 partidos.

“Siempre trato de ser competitivo, yo voy a seguir durmiendo más allá que digan si tengo que irme o quedarme acá. Yo me quedo”, finalizó.

