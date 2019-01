José Guerra: “No cuenten conmigo para un golpe de Estado”

El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, dijo este miércoles #16Ene en el programa Vladimir A La 1, transmitido por Globovisión, que no cuenten con su persona para llear a cabo un golpe de Estado en Venezuela.

Guerra, quien ha venido denunciando insistentemente el deterioro económico por el que atraviesa el país, se dirigió a quienes en el país buscan salidas aventureras y sentenció: “No cuenten conmigo para un golpe de Estado”.

El portal Globovisión destacó en su edición digital, declaraciones de Guerra aportadas en el programa televisivo al periodista Vladimir Villegas y describió:

“Durante entrevista en Vladimir a la 1 por Globovisión, expresó que la solución para solventar la crisis que atraviesa el país es a través de una salida de transición donde sectores del oficialismo y la oposición construyan “una ruta y luego la resolución de los problemas””.

Asimismo sostuvo el parlamentario, “respecto a la sanciones impuestas por otras naciones al país, manifestó que no está de acuerdo con ellas porque “han impedido que el gobierno pueda refinanciarse pero no por las sanciones sino por no haber presentado en 2017 ni 2018 la Ley de presupuesto”, que autoriza que la República se pueda endeudar.

@diariocontraste