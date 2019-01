Irán confirma arresto de un veterano de la Armada de EE.UU.

El Ministerio de Exteriores de Irán ha afirmado que un ciudadano estadounidense, Michael White, ha sido arrestado en la ciudad de Mashhad, según una información de la agencia IRNA.

El pasado 7 de enero, el diario estadounidense The New York Times publicó que White, un veterano de la Marina de Estados Unidos, de 46 años, había sido detenido mientras visitaba Irán y se encontraba retenido en una cárcel desde julio de 2018 por cargos no especificados.

Teherán no había confirmado este dato hasta que ha difundido un comunicado del portavoz ministerial, Bahram Qassemi, aunque ese texto no precisa cuándo tuvo lugar el arresto.

La Cancillería iraní ha definido como “falsos” los reportes de los medios de EE.UU. sobre las presuntas condiciones injustas en las que se encontraría White y ha señalado que Washington fue notificado sobre esta medida pocos días después de su detención.

RT