Inicio de clases en LUZ será el lunes 28 de enero

Los gremios de LUZ APUZ, ASDELUZ y SOLUZ, se dirigen a todos los sindicatos, federaciones y trabajadores universitarios del país, para informar lo siguiente: . Ante la evidente violación de los derechos laborales por parte del MPPEUCT-OPSU contra los trabajadores universitarios, los cuales podemos mencionar: – Ajuste de las tablas salariales. – Ajuste de primas y bonos. – Ajustes de beneficios contractuales como: juguetes, útiles escolares, entre otros. – Ajuste y pago de prestaciones sociales. – Inclusión de todos los jubilados al IVSS. – Garantizar los recursos para la cobertura de HCM, SMO y medicamentos. – Uniformes. – Eventos deportivos nacionales. – Eventos recreacionales nacionales. – Discusión de la nueva CCU (la actual venció el 31/12/2018). – Ascensos y promociones. . De igual modo, existe una serie de incumplimientos por parte de LUZ con los trabajadores, entre ellos podemos mencionar: . – Pago de beneficios socio económicos (diciembre) – Cesta tickets (diciembre) – Bono asistencial (dienerore) – Juguetes – Nóminas especiales: aguinaldo de los trabajadores con permiso, diferencias salariales, entre otros. . A todo esto se añade el incumplimiento en el pago de la primera quincena del mes, ya que la misma no ha sido elaborada siendo hoy 06 de enero. . Por lo anteriormente señalado, los gremios APUZ, ASDELUZ y SOLUZ, retornaremos a las actividades de la siguiente manera: ✅ Personal Administrativo y obrero el miércoles 23 de enero. Se convoca a asambleas de trabajadores en cada facultad y dependencia para los días 23, 24 y 25 de enero ✅ Personal docente el lunes 28 de enero. A la fecha, existe un aproximado de 10 docentes sin percibir el pago del mes de diciembre IMPORTANTE: El retorno a las actividades serán NO laborales, las mismas serán de protesta y acciones de calle para exigir el cumplimiento de nuestros beneficios. NOTA INFORMATIVA: El lunes 07 de enero los compañeros de nómina, contabilidad, finanzas y DITICLUZ, inician trabajos de elaboración de las nóminas que están pendientes del mes de diciembre y la que corresponde al mes de enero. Es el momento de unir esfuerzos para lograr los objetivos, es por ello que hacemos un llamado