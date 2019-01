Indignación por un ‘mensaje del Ku Klux Klan’ en un huevo Kinder (FOTOS)

Un lote de juguetes de edición limitada de los que se regalan con los huevos de chocolate Kinder Sorpresa ha causado indignación por incluir un elemento que podría ser interpretado como un mensaje racista.

El juguete en cuestión es una figurita de plástico que representa un huevo Kinder con cara, bracitos y piernas. La imagen parece poco dada a crear polémica, pero el caso es que el huevo sostiene con una mano tres globos con una letra K cada uno, formando las siglas KKK. Algunos padres vieron en estas letras una referencia clara al Ku Klux Klan, por lo que no han tardado en criticar a la empresa productora del dulce, la empresa italiana Ferrero.

“Este es el mayor descuido jamás visto”, dijo al sitio web Kidspot una madre australiana, de nombre Kimberly, que compró a su hijo de 15 meses un huevo de chocolate que en su interior contenía la controvertida figurita. La mujer confesó que le planteó dudas “sobre qué es lo que apoya la compañía y si se trata ‘marketing’ subliminal“.

“El pelo de Donald Trump”

Otros incluso notaron motivos políticos en el juguete. “¡A mi hijo le salió este juguete en un huevo de chocolate Kinder Sorpresa! Un personaje blanco acabado en punta.El pelo de Donald Trump. Globos con ‘KKK’. ¿Hacer el chocolate grande de nuevo?”, escribió en Twitter Liz Cameron.

“¿Soy yo o el juguete de Kinder Sorpresa parece un poco racista?”, escribió en Facebook el usuario Christopher Kurtz.

Someone complained about a "Racist KKK" toy in a kinder egg.

Just an honest mistake?

A statement from Kinder read:

"We sincerely apologise for any offence caused due to the inference of how the three Ks read together on this toy." pic.twitter.com/AIVJohd8Wq

— Jake Moyes (@TheJakeMoyes) January 13, 2019