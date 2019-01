Iker Casillas rompió el silencio y reveló por qué se fue del Real Madrid

El experimentado arquero del Porto de Portugal, Iker Casillas, fue entrevistado por el canal oficial del club y dio detalles insólitos de por qué decidió salir del Real Madrid y fichar por su actual equipo a mediados del 2015. Con 37 años, el futbolista español aún tiene contrato vigente hasta el final de la temporada.

El exportero del club merengue estuvo en la institución blanca desde julio de 1998. Se convirtió en un referente, de la cual fue capitán por mucho tiempo, hasta que en julio del 2015, tras unos encontronazos con su actual entrenador José Mourinho, optó por salir de España.

“No estoy arrepentido de la elección que tomé hace tres años, soy muy feliz. Las razones para salir del Real Madrid fueron muy complejas”, reconoció Iker Casillas en un diálogo con el canal de televisión oficial del Porto.

“Estaba muy expuesto a las críticas y a la opinión pública, algo que acabó por ayudarme a decidir, necesitaba estar tranquilo a nivel personal, cosa que en Madrid no estaba”, consideró el arquero que supo convertirse en ídolo del Real Madrid.

En cuanto a su relación con la prensa, aseguró que “es mejor no leer o ver nada (…) En los últimos años en el Real viví situaciones que no entendía bien. Ya no estoy para estar en el foco de todos, si quieren hablar de mí, que hablen. Si no me gusta algo voy a Twitter y respondo”.

Con contrato con el Porto hasta el final de temporada, el español afirmó que querría quedarse “mucho más tiempo” en la ciudad del norte de Portugal. “Ahora estoy aquí y estoy a gusto. Me gustaría quedarme mucho más tiempo”, dijo el exmeta del merengue y de la selección española a la cadena Porto Canal, recogida por el rotativo deportivo O Jogo.

Infobae