Iberia podría perder su licencia para volar si hay un Brexit duro

Los posibles daños colaterales del Brexit son cada vez más probables, al menos para España. La compañía aérea Iberia podría perder el derecho a volar Europa si se produce un Brexit duro.

“Ibera alega ante la Comisión Europea que, a pesar de que la propiedad accionarial siga siendo británica en su mayoría, el control está en manos de sociedad españolas” Miguel TroncosoAbogado de Derecho Comunitario

Desde Bruselas fijan la condición doble de propiedad del accionariado, que debe ser mayoritaria de inversores europeos, y también la del control de su gestión.

“El problema que hay ahora mismo es el de la propiedad no el del control, según parece, puesto que Ibera alega ante la Comisión Europea que, a pesar de que la propiedad accionarial siga siendo británica en su mayoría, el control está en manos de sociedad españolas”, ha explicado Miguel Troncoso, abogado de Derecho Comunitario en Bruselas, a Euronews.

“Al ser la condición doble, propiedad y control, es posible que la Comisión no este convencida como parece que no lo está”, ha apuntado.

Iberia traslada a 19 millones de pasajeros al año y da trabajo a casi 17.000 empleados en España

IAG tiene los derechos económicos de Iberia. Pero la compañía alega que los derechos de voto estan en manos de El Corte Inglés.

Pero el Gobierno español quiere quitar hierro al asunto y ha dicho que confía que Iberia pueda volar, a pesar de que el grupo anglo-español IAG con sede en Reino Unido sea el propietario mayoritario de la aerolínea.

“En caso de un brexit duro iberia se queda sin poder operar”, ha advertido Troncoso. “Va a ser muy paradójico puesto que el sistema es unitario ya no hay sistemas nacionales, en virtud del reglamento 2008. No podrá operar entre aeropuertos españoles, es decir, se verá privada …de hacer el puente aéreo, porque la sociedad no cumple con el requisito de propiedad exigido por el reglamento comunitario”.

El ministerio de Fomento de otorgar las licencia, pero al mismo tiempo, la comisión Europea vigila la si se cumplen los requisitas, y sino, podría pedir la revocación de las licencias. No obstante se prevé un periodo de gracia tras el Brexit para que las empresas de adecúen a las exigencias.

