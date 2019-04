Hebert García Plaza: “Maduro utiliza el miedo para evitar que la AN se instale” #5Ene

El exministro de Transporte Acuático y Aéreo y de Alimentación, Hebert García Plaza, señaló este sábado que “no cabe duda que Nicolás Maduro utiliza el miedo para evitar que la Asamblea Nacional (AN) se instale y cumpla su deber constitucional de ocupar el vacío de poder”.

Asimismo, indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que “la sede de la AN está tomada por colectivos y cómplices de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), deberían usar espacios como el aula magna de la UCV“.

Sostuvo que ese acto debería “realizarse en un espacio controlado. Nicolás Maduro trata de evitar no solo, que muchos diputados no asistan, sino también que la representación diplomática de muchos países tampoco” lo haga y “hacer control de daños a lo expresado por los países del Grupo de Lima”.

Durante la noche de este viernes, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) inspeccionaron las instalaciones de la Asamblea Nacional (AN) tras hallar un presunto artefacto explosivo, previo a la juramentación de la nueva directiva del Parlamento.

— Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) January 5, 2019