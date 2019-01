Gustavo Dudamel tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel anunció este martes que tendrá una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

La estrella que tendrá el nombre del venezolano será develada el próximo martes 22 de enero.

“Me siento humildemente honrado de ser incluido entre las tantas increíbles estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood”, indicó Dudamel en Twitter.

¡Me siento humildemente honrado de ser incluido entre las tantas increíbles estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood! // Humbled and honored to be included among the many incredible stars on the Hollywood Walk of Fame! https://t.co/3Iao4wseyv

— Gustavo Dudamel (@GustavoDudamel) January 8, 2019