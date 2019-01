Guaidó pide reiniciar lucha opositora por un cambio político

En horas de la mañana de este viernes, inició la concentración del Cabildo Abierto, convocada por la Asamblea Nacional (AN), frente a la sede de las Naciones Unidas, en Caracas, a fin de abordar la juramentación del presidente Nicolás Maduro y a través del cual darán a conocer la ruta a seguir para “el cese de la usurpación”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, afirmó que el “parlamento no cae en chantajes” y agradeció a quienes acudieron al llamado realizado este jueves, en este sentido, pidió “reiniciar lucha opositora por un cambio político”.

El diputado Miguel Pizarro afirmó que el órgano que representa estará al servicio de los venezolanos. “La Asamblea Nacional no huye de su responsabilidad, estamos aquí ante Venezuela dando la cara (…) hemos entrado a la coyuntura más peligrosa de nuestra historia”, acotó.

La dirigencia estudiantil llamó a los parlamentarios y a la clase política a cumplir con sus obligaciones por el bienestar de los venezolanos y afirmaron que respaldaran las acciones acordadas por el parlamento venezolano.

La presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, aseguró que la directiva de la AN, “representa el sentimiento de todo el pueblo”.

Por la clase política, el dirigente Nicmer Evans, respaldó el Poder Legislativo y propuso “un gabinete de conducción política”

“No podrán disolver la Asamblea Nacional (…) la Asamblea Nacional es el pueblo entero luchando en cada esquina, Guaidó no puede solo y los diputados no pueden solos y le estamos diciendo que no están solos”, dijo.

En el encuentro están presentes integrantes del Poder Legislativo, militantes de partidos políticos, miembros del sector salud y ciudadanía en general.

Unión Radio