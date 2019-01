¡Fuertes declaraciones! Juan Carlos Gutiérrez: Uno sabe cuándo está de más en un equipo

Durante una entrevista el lanzador de los Caribes de Anzoátegui Juan Carlos Gutiérrez, luego de su trayectoria con los Leones del Caracas, se disculpó durante una entrevista con la fanaticada melenuda y habló luego de que saliera en un video insultando con palabras obscenas al club selvático.

“Quiero dar mis disculpas. Yo no tengo nada en contra el equipo de los Leones del Caracas. Nunca he tenido nada en contra de los fanáticos. Tampoco es para que mis compañeros se sientan mal. Ellos saben la tristeza que me dio salir del Caracas”, aseguró.

“Mi problema es contra Mike Rojas. El (Mike Rojas) nunca tuvo la decencia de decirme que no iba a pichar. No tenía ni la decencia de venirme a saludar. Yo llegaba al estadio sin ganas de jugar. Uno sabe cuándo está de más en un equipo”, aclaró.

“Cuando me dejaron libre yo le mandé un correo a los siete equipos de la liga y a los cinco minutos me llamó el equipo de Caribes de Anzoátegui. Tengo mi confianza donde siempre la he querido tener. Con Caribes puedo estar en la tierra donde me vio nacer. Me hicieron sentir parte de la familia”, dijo.

“Yo ahora estoy defendiendo la camisa de Caribes. La mayoría de los peloteros decimos esa frase cuando queremos ganar. Es desagradable la cantidad de comentarios que dice la gente, más sin saber qué clase de persona soy. Cada cabeza es un mundo y cada quien tiene su opinión. Yo respeto la decisión de cada quien. Mañana (primero de la serie vs Leones) va a ser un día bastante duro,” dijo.

