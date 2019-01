Francisca Lachapel se despide de “Despierta América”

Francisca Lachapel se despidió de las pantallas del programa Despierta América para asumir nuevos compromisos en México.

Esta noticia la dio a conocer la dominicana, a través de sus redes sociales, y aunque no reveló mayores detalles de esta nueva propuesta, comentó que esta oportunidad de trabajo no era directamente para ella, sino para “Mela la Melaza”, personaje que interpreta desde hace dos años en Nuestra Belleza Latina.

“Estoy en México porque salió una oportunidad de trabajo, pero la oportunidad de trabajo no es para mí es para Mela la Melaza. A Mela le ha llegado su momento de triunfar señores y ella me pidió que hiciéramos una pausa en nuestros problemas y que la acompañara a México a representarla”, expresó.

Asimismo, comentó que durante las próximas semanas estará full debido a la cantidad de compromisos que tiene con su personaje, razón por la que se le hace imposible cumplir con las grabaciones del programa matutino de Univisión.

“Yo voy a estar creo que un poquito perdida, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para no desconectarme tanto, pero es mucho el trabajo que vamos a tener”, agregó.

“Yo no puedo decir nada porque después se molesta y me mata (refiriéndose a Mela), pero ella les va a decir exactamente de qué se trata después en un video o me imagino que ella hará un live en su cuenta en Instagram o en su Facebook, no sé, ustedes saben que ella es media complicada”, comentó Francisca.

Revista Ronda