Fenomenal rutina de gimnasta de EE.UU. se gana el 10 en la red

Un campeonato universitario de gimnasia en EE.UU.captó inesperadamente la atención internacional al mostrar la fenomenal rutina de suelo de una atleta de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés).

Se trata de la actuación de Katelyn Ohashi, subida a Twitter el sábado pasado en la cuenta oficial de la Universidad, que de inmediato se hizo viral.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA

— UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019