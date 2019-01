Félix Pérez: Me duele dejar de jugar debido a la situación de Venezuela

View this post on Instagram

Si mi ausencia en la gran final vale la pena por millones de venezolanos🇻🇪 yo creo q estamos en la misma pagina , i love you a Venezuela 🇻🇪 y a su gente y es lo mas justo para mi ser recíproco y devolver tanto apoyo q me an dado y hospitalidad y Debido a la situación q esta atravesando el pais y los sucesos del dia 23 de enero mi opción es no jugar mas me duele en el alma esta decisión porque siempre e querido ser campeón con mi equipo y ganar con bien no somos dignos de ganar esta temporada y no porq no lo merescamos porq se a luchado con todo por llegar aqui a esta gran final pero lastimosamente es algo q no podemos controlar, mis respetos para mi equipo q se merece algo mejor mis compañeros q en el dia de ayer salimos a jugar con honor y orgullo demostrando q somos grandes seres humanos . Mis fanaticos de los leones y de Venezuela prefiero ganar cuando Dios lo permita , en mi opinión somos primero seres humanos y despues peloteros el q sabe y quiere a un pais tan hermoso como este entiende la situación att Felix Pérez 36 q Dios los bendiga. #familyfirst #venezuela #jesucristo #sefue . 🙏🇻🇪🙏🇻🇪🙏🇻🇪🙏🇻🇪🙏 @yai_felix_36