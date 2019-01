Esteninf Olivarez respondió a quienes la critican tras alzarse contra la censura en Globovisión

Este miércoles se hizo viral a través de las redes sociales un segmento del programa Primera página, de la cadena Globovisón, donde la periodista Esteninf Olivarez condenó la represión de la Fuerza Armada Nacional contra las protestas en Venezuela.

Durante el espacio televisivo, la comunicadora rompió el silencio que mantenían los medios de comunicación respecto a la situación que afronta el país, donde varios cabildos abiertos se han llevado a cabo en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

Muchos simpatizantes del chavismo arremetieron contra Olivarez tras sus palabras, sin embargo, la periodista no dudó en encontrar la forma de poner en su lugar a quienes intentaron desmoralizar su intención.

Tal fue el caso de un hombre que acudió a Twitter para llamar “estúpida” y “gorda”, a la presentadora, a lo que Olivarez le contestó: “Gracias por la sintonía, y no estoy gorda, estoy repleta de bendiciones”.

Hola “profesor” que honor que quieras ser mujer como yo, porque no es de caballeros expresarte así… Por cierto, gracias por la sintonía!!! Y no, no estoy gorda, estoy repleta de bendiciones!!! https://t.co/6oCCx9l6IL

— Esteninf Olivarez (@esteninf) January 23, 2019