Esteban Gerbasi: Si la AN defrauda al pueblo el #10Ene Maduro los aplastará

Al asumir la responsabilidad Juan Guaidó y la Asamblea, van a tener el apoyo irrestricto del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, de la OEA, la Comunidad Europea, la ONU, y países como Alemania, que no acostumbra a hacer pronunciamientos y lo hizo en favor del Grupo de Lima.

Así lo dijo Esteban Gerbasi en una entrevista hecha por la periodista venezolana, Carla Angola, en su programa Aló, Buenas Noches, desde Miami, momento que aprovechó para llamar a reflexión a Leopoldo López, Manuel Rosales, Julio Borges, Henry Ramos Allup, María Corina Machado, de no tener miedo y de unirse para dar el paso, a partir del #11Ene.

Es una oportunidad que más nunca se va a tener. se tiene un TSJ en el exilio completamente unido en torno de un objetivo. Juan Guaidó tiene que asumir la Presidencia de la República.

La AN no puede defraudar al país el #10Ene porque si eso pasa, Nicolás Maduro los aplasta. Si la AN defrauda a los venezolanos y a la comunidad internacional, entonces deberá asumir la decisión el TSJ en el exilio y tendrán que pagar el costo histórico los diputados.

A Juan Guaidó, todos los venezolanos debemos darle el apoyo irrestricto. Se que está sitiado por dos diputados que son bisagra del régimen, como son Edgar Zambrano y Stalyn González, pero son solo dos diputados, en cambio hay un total de 110 diputados restantes que pueden darle el respaldo a Guaidó.

Hay que apoyar a estos muchachos que pueden cambiarle el rumbo a la historia venezolana, dijo Gerbasi.

"Si la AN defrauda a Venezuela el #10E, Maduro los aplastará" @estebangerbasi (Analista político) junto a Carla Angola. Dale play y comparte tus comentarios. https://t.co/UjhlALLMEA #ALO — Carla Angola (@carlaangola) January 9, 2019

@diariocontraste