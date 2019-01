Este #9Ene se encienden las redes en Venezuela con llegada del presidente de Osetia del Sur

La llegada del presidente de Osetia del Sur, un país, que solo ha sio reconocido por cuatro naciones, entre ellas, Venezuela, encendió las redes sociales este #9Ene en la nación sudamericana.

El presidente de Osetia del Sur, Anatoly Bibílov, causó estupor en los seguidores de las redes sociales, luego que Nicolás Maduro, manifestara ante medios internacionales que “los principales líderes del mundo lo reconocen como presidente”.

Bibilov llegó al país para asistir a la polémica toma de posesión de Nicolás Maduro, para un segundo mandato al frente del país petrolero, cuya legitimidad es cuestioada por países que conforman el Grupo de Lima, La OEA, Unión Europea y gran parte de la ONU.

Esta unión de países sostiene que no ha habido elecciones legítimas, libres, democráticas para elegir al presidente. Consideran que las elecciones del #20May no son válidas por no estar apegadas a lo estalecido en la Constitución Nacional.

Jhonatan Villegas @ReaIJhonathan

Ven que todos los días se aprende algo nuevo , hoy aprendimos donde queda ( o mas bien que existía ) Osetia del Sur

Osetia del Sur, frontera con Giorgia

80.000 habitantes

Nota: Tucupita tiene 86.000

Gabriela Gonzalez @GabyGabyGG

Hasta ahora, públicamente se ha confirmado la asistencia de cuatro presidentes para la toma de posesión de Nicolás Maduro:

Bolivia

Cuba

Osetia del sur

El Salvador

Así como el secretario general de la Opep.

René Rojas @RenRojas

Y con todos los gastos pagos llegó el Presidente de Osetia del Sur al país para participar en usurpación de Maduro. Esperando a otros dignatarios: al Primer Ministro de Pichonga, al Pdte. de Slovetzia, a la reina de Yenovia, al Pdte. de Tarquinia y el príncipe Hakeem de Zamunda.

Damos la Bienvenida a nuestro País al Presidente de Osetia del Sur Anatoly Bibílov, quien nos acompañará en la juramentación del Presidente @CancilleriaVE NicolasMaduro pic.twitter.com/Ue7g9CDppd — Blanca Eekhout. (@blancaePSUV) January 9, 2019

@diariocontraste