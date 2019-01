¡Escándalo! Acusan a la suegra de Jonathan Moly de estafadora (Videos)

View this post on Instagram

#LaViperina Bueno bebeses les cuento, resulta pasa y acontece que @estefanytairouz denuncia por medio de Historias en Instagram que la organización de eventos @whitevents donde trabaja la suegra de @jonathanmoly la dejaron mal el día de su boda Chama … Bueno la caraja contrató a esa vaina de eventos y habló con la señora Susana (la suegra de AJA) y bueno todo bien hasta que días antes la señora le ha dicho "no mami Jonathan no va pa' su boda busque otra gente porque en Perú le están pagando más así que AJA" y obveeeeeo la muchacha quedó tipo impactada y de paso el día de la boda y que no todo fué como se lo prometieron … Esto es más o menos lo que dijo pero si usted quiere vaya a la cuenta @estefanytairouz y ve la cuestión #jonathanmoly #whiteevents