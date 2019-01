¡Eriza la piel! Este fue el #10YearsChallenge que compartió la mamá de Neomar Lander

View this post on Instagram

#10yearschallenge #neomarlander 10 años después, solo queda su recuerdo y una ausencia que jamás nadie podrá reemplazar. Vives y vivirás en el recuerdo y corazones de quienes te amamos, nos dejaste un gran vacío y una gran enseñanza hijo, 1- Que queda instante de la vida hay que vivirlo como si fuera el último. 2- Que no debemos esperar la muerte para demostrar cuánto amor hay en una persona. 3- Que los Valores hay que ponerlos en práctica a diario para poder hacer el bien. LA LUCHA DE POCOS VALE POR EL FUTURO DE MUCHOS. #prohibidoolvidar