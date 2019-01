Erika de la Vega se hizo tendencia al lucir su look dedicado a Maduro

View this post on Instagram

Casi nunca les comparto mi look del día pero hoy siento que estoy realmente vestida para la ocasión. Mi look está inspirado en el futuro del usurpador, el narcodictador y secuestrador de los venezolanos, el heredero de Chavez y todos sus males. Se que no será hoy, tampoco mañana pero será pronto. #SosVenezuela 🇻🇪 #VenezuelaLibre #ootd @arepasociety