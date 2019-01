ELN amenaza a productores de Apure para que vendan sus propiedades

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su afán por consolidar su presencia en territorio venezolano, viene amenazando y amedrentando sistemáticamente a los productores agropecuarios del estado Apure para que vendan o abandonen sus propiedades.

Franklin Plaza, activista de Fundaredes y productor agropecuario de la entidad llanera, denunció mediante una nota de prensa que desde hace varias semanas ha sido víctima de amenazas para que venda su finca ubicada en el estado Apure, “y de no ser así podría recibir algún tipo represalia por parte del ELN, en pocas palabras estoy siendo forzado a vender mi propiedad en Apure por ésta agrupación guerrillera colombiana, exigencia que está haciendo de igual manera a otros ganaderos y productores de la zona”.

“En mi caso es mucho más grave, ya que estas personas saben que formo parte de FundaRedes, organización que ha venido denunciando la incursión y presencia de la guerrilla no solo en la frontera colombo venezolana sino en otras latitudes de la geografía nacional, y obviamente utilizan éste tipo de medidas para generar presión, que de no ser acatadas generarían otro tipo de acciones mucho más efectiva para alcanzar sus objetivos, me siento amenazado y temo por mi vida y por la de mi familia”, aseguró Franklin Plaza.

Manifestó que esta situación no es nueva, pues desde hace varios años quienes poseen propiedades en el estado Apure destinadas a la producción agraria, sufren la persecución y el hostigamiento del ELN y otros grupos irregulares.

Si ven que una persona no les conviene en la zona -afirmó – buscan la manera de alejarla de allí de cualquier manera.

Aunque desconoce el frente que está actuando en la zona, el defensor de derechos humanos aseguró que forma parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo cual reafirma la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela.

La Nación