EEUU confirma sanciones a la empresa Albanisa de Nicaragua por su vinculo con PDVSA

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, informó este miércoles que la empresa subsidiaria Alba de Nicaragua (Albanisa), también fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos, reseño La Prensa.

“A través de la sanción de PDVSA, los Estados Unidos también sancionaron a ALBANISA de Nicaragua, la empresa conjunta del gobierno con PdVSA y el fondo fangoso del régimen corrupto de Daniel Ortega”, dijo Bolton en su cuenta de Twitter.

El anuncio de Bolton a través de Twitter se da un día después de que Estados Unidos anunciara sanciones en contra de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), como medida para presionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Through sanctioning PdVSA, the United States has also sanctioned Nicaragua’s ALBANISA, the government’s joint venture with PdVSA and slush fund of the corrupt regime of Daniel Ortega.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 30, 2019