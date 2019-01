Duque: Hemos identificado plenamente al autor material, este ataque no quedará impune

El presidente de Colombia, Iván Duque dio un parte oficial al pueblo colombiano, en forma conjunta con autoridades civiles y militares.

Dijo que “este ataque contra la Escuela, donde hay muchachos que no estaban armados no quedará impune. Ni un paso atrás frente a quienes atacan a la sociedad. No quedará impune este crimen”.

Duque también aseguró: “Debemos actuar juntos para capturar a los autores de esta barbarie. He dado la orden a la Fuerza de Seguridad de Colombia, para que con toda su capacida de inteligencia, y la coordinación de la Fiscalia del Ministerio Público se llegue a todos los autores de este crimen.

Ya identificamos plenamente al autor material de este crimen. Colombia nunca se amedrentará ni se sometará jamás a los criminales.

El criminal

José Aldemar Rojas Rodríguez, fue quien ingresó a la Escuela a las 9:30 am, en una camioneta gris Nisan Patrol 1993. De acuerdo con la bitácora, esa camioneta fue revisada oficialmente por última vez en junio de 2018 en la región de Arauca.

Se ha logrado determinar que 80 kilos de pentolitas estaban como carga en la camioneta que explotó, es el resultado de la investigación preliminar, dijo el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez.

