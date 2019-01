¡Directa! Valentina Quintero: “Isla La Tortuga es el baño público del Caribe”

View this post on Instagram

Nuestra isla de La Tortuga se convirtió en el baño público del Caribe. Hasta la brisa huele a mierda y es humana. Cómo evitarlo si acampan cientos de personas cada fin de semana y no hay baños? La gente tiene que hacer pupú, asi que acuden al primer mogote que consiguen – y no son muchos – algunos lo medio entierran, pero la realidad aplastante es que Cayo Herradura – donde acampa la mayoría – es un cagadero a cielo abierto bajo la chapa de sol. Las lanchas y yates también lanzan la ñoña al mar, ya sea donde están anclados o mar adentro. Los operadores aseguran que @minturvenezuela no deja construir baños. Cómo se permite la visita en un sitio donde no hay baños? Si hasta una taguarita con 3 mesas donde sirven empanadas la obligan a tener baño. Vamos con sugerencias: 1. Cerrar la isla el tiempo necesario para limpiarla en acción conjunta entre operadores, pobladores y organismos oficiales 2. Permitir la construcción de baños biodegradables. Hay modelos para cada lugar. @minturvenezuela tiene varias propuestas engavetadas 3. Los operadores tienen la obligación de prestar alguna facilidad. Puede ser la modalidad tepuyera donde a cada quien se le da su bolsita y su cal y luego se lleva todo a tierra firme. Para hacer de baño colocan una carpita alta. O los aros con su bolsita que luego se colocan en depósito común con cal e igual se llevan a tierra firme. 4. Lanchas y yates tienen que tener depósitos y las marinas prestar el servicio de vaciado y procesamiento que corresponda Lo inadmisible es que se siga acumulando el ñoñal, especialmente en Cayo Herradura que es donde acampa la mayoría. La foto es en Playa Caldera, prístina porque nadie acampa. Aqui hay un hotel nuevecito, precioso, que nadie entiende por qué sigue cerrado si está listo. Ojalá que @minturvenezuela y operadores tomen decisiones. Es su obligación. Trabajo en equipo. Sigo #sembradaenvenezuela y empeñada en convertirla en el gran destino de turismo sostenible de América