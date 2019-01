Diputado Pirela: La juramentación de Maduro en el TSJ es un encuentro de ilegítimos

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Zulia, miembro de la Fracción 16-J y de la plataforma Soy Venezuela, José Luis Pírela, aseguró que el acto de juramentación de Maduro que se llevará a cabo en el Tribunal Supremo se Justicia (TSJ), además de ser un encuentro entre ilegítimos, se realiza en una institución en proceso de desintegración por el abandono de sus miembros, que obedece más a los conflictos internos en el cogollo rojo y constituye una nueva farsa para convalidar el fraude del 20 de mayo.

Pírela reiteró que en Venezuela no hay presidente electo, por tanto hay un vacío de poder que debe ser resuelto en la AN, para desarrollar un proceso de transición hacia las libertades democráticas.

“Maduro acudirá a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a darle un saludo a la bandera, ese órgano espurio no le sirve puesto que sería ponerse en manos del desesperado Diosdado Cabello. Juramentarse en el TSJ constituye una derrota interna para su adversario interno que es Cabello. Si la ANC obligó a gobernadores electos a juramentarse en ella y destituyó al gobernador electo del estado Zulia por no ir, bien cabe suponer que Diosdado puede estar preparando sus baterías contra Maduro”.

El parlamentario también se refirió a las recientes amenazas de Cabello sobre una posible disolución de la AN y otras tantas –que incluyen hasta cárcel- hechas a todo aquel dirigente o diputado que se haga eco de las declaraciones del Grupo de Lima, por estar supuestamente incursos en traición a la patria.

“Traición a la patria es entregar el país a fuerzas internacionales, es permitir que los cubanos gobiernen a Venezuela, es destruir a PDVSA, es descuidar la atención del conflicto con Guyana para complacer intereses de la isla, arruinar al país, también es traición a la patria la impunidad que reina y el estado de mafias que existe, lo es que el ELN asesine a militares venezolanos; de qué traición habla Diosdado”.

Asimismo el vocero afirmó que Cabello pretende cobrarle a la AN sus luchas contra la corrupción, el narcotráfico y la legitimación de capitales, dándole rienda suelta a las arbitrariedades y a su carácter dictatorial y autoritario. Pero “la lucha librada por muchos parlamentarios contra estos delitos no podrá silenciarla, y si se atreven a disolver la AN con un fujimorazo, desde la calle, desde el exilio, desde la cárcel, desde la comunidad internacional, continuaremos esa lucha”.

Pírela concluyó recordándole a este tipo de dirigentes, que el doble discurso de la paz con garrotes, ilegalidades y persecuciones, es un juego a la ultranza seudo revolucionaria para defender espacios internos perdidos en las mafias del poder.

Nota de Prensa