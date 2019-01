Diosdado Cabello también convoca movilización para el 23 de enero

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, condenó los recientes señalamientos en contra del nuevo periodo del presidente Nicolás Maduro y llamó a la militancia del oficialismo a respaldar al jefe de Estado en una movilización el próximo 23 de enero.

“Le pido a nuestro pueblo que mantengamos moral en alto en los días que vienen. Nosotros necesitamos que la derecha entienda que aquí hay un solo Presidente y que es de todas las venezolanas y venezolanos”, dijo.

Cabello criticó además la posición del parlamento venezolano y los recientes pronunciamientos emitidos contra el mandato de Maduro. “La Asamblea Nacional saldrá de esta situación peor que como entró cuando las expectativas generadas por ellos mismos no se cumplan”, subrayó.

Señaló que los poderes constituidos no podrán impedir de manera alguna las decisiones de la Asamblea Nacional Cosntituyente (ANC), “si nosotros llamamos a elecciones de la Asamblea Nacional, no podrán oponerse (…) habrán elecciones para la Asamblea Nacional”.

“La Asamblea Nacional puede aprobar lo que sea y no va a pasar nada. Nicolás Maduro va a seguir siendo presidente (…) No existe una ley de transición, no aparece por ningún lado, es decir que la Asamblea Nacional estaría violando la Constitución”, acotó.

Unión Radio