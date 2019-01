Diosdado Cabello aseguró que se reunió con Guaidó: “Ayer dijiste cosas y hoy hiciste lo contrario” #23Ene

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello reveló que ayer sostuvo una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

“A mi me pidieron una reunión ayer escondido y yo di mi palabra que no iba a decir nada, porque yo soy un hombre de palabra. Yo di mi palabra que no iba a decir nada de los resultados de esa reunión, siempre y cuando se cumpliera lo que hablamos en la reunión. Ayer Juan Guaidó me pidió una reunión a mí yo fui a reunirme porque por la paz de este país yo me reúno con quien sea”, dijo durante su programa Con el Mazo Dando .

“Estoy esperando que me desmienta que hicimos la reunión, para decir de todo lo que hablamos, con lujos y detalles, y con lagrimas incluidas”, insistió.

Cabello dijo que recibió una llamada de Guaidó y entonces llamó con Nicolás Maduro que autorizó la reunión.

“Lo primero que me dijo, si quieres me desmientes Guaidó, lo primero que me dijo fue ‘yo me estoy reuniendo con usted porque usted es un hombre de palabra’, sí, lo soy, pero tú (Guaidó) ayer dijiste cosas y hoy hiciste lo contrario y yo con muchacho irresponsable no quiero nada, esa oposición es así toda”, detalló el chavista.

En este sentido, aseveró que perdió dos horas y medias en ese encuentro. “No contento con eso, hoy me mandó otro mensaje: ‘que fue muy presionado hoy, que lo presionó todo el mundo’; presión vas a llevar de nosotros. Tu no has visto llaga, tu lo que has visto es un rasponcito”, advirtió.

video | Diosdado Cabello sobre Juan Guaidó: "Ayer me reuní con Guaidó, prometió que no diríamos nada de eso si se mantenían los acuerdos, pero hoy hizo todo lo contrario. No tienes palabra" https://t.co/IaYFbJGvmc pic.twitter.com/C98mpEutw5 — AlbertoNews (@AlbertoRodNews) January 24, 2019

