Diodado Cabello reafirma que se reunió con Guaidó: “Lo que me dijo no lo puede decir en cualquier lugar, lo destrozarían”

Diosdado Cabello recordó que presuntamente se había reunido con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegurando que lo que le dijo “lo podría destrozar” ante sus seguidores.

“Son mentirosos o no tienen coraje para asumirlo. Lo que me dijo no lo puede decir en cualquier lugar, porque le caen encima, lo destrozarían” dijo Cabello desde Yaracuy.

Cabello afirmó que el objetivo de Guaidó es “acabar con el pueblo”.

“No dejamos que el imperialismo decida cual es presidente de Venezuela. EEUU está acostumbrado a realizar Golpe de Estado” mencionó.

Diosdado Cabello reafirma que se reunió con el presidente (E) Juan Guaidó: “"No sé si es que son mentirosos patológicos o si es que no tienen coraje para asumirlo" https://t.co/sVj1b3W1s3 pic.twitter.com/ZioljeZY6i — AlbertoNews (@AlbertoRodNews) January 25, 2019