Detenida una mujer y su pareja por asesinar a su hijo de un año en Miranda (Foto)

Cicpc detuvo dos personas por trato cruel e infanticidio en Zamora Funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios detuvieron a la madre del occiso, un tenía un año y tres meses de edad, identificada como Yerlitza Arelis Castillo Álvarez (31) y Jhohender Alfonso Amparan Sojo (21), quien era su pareja sentimental, por el delito de trato cruel e infanticidio, hecho ocurrido en el municipio Zamora, estado Miranda. Las averiguaciones se iniciaron luego de recibir denuncias formuladas por médicos y enfermeros del hospital Pronto Socorro, ubicado en el sector Las Casitas, avenida Arnaldo Arocha, parroquia Guatire, quienes informaron el ingreso de un niño con hematomas graves en varias partes del cuerpo, alegando maltrato por parte de la progenitora y su padrastro, quienes no daban razón de las lesiones del menor. Es por ello, que se conformó una comisión policial que se trasladó hasta el lugar donde realizaron las experticias técnico científico y forense, logrando percatarse que el infante también presentaba desfloración anal antigua. Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica #EficienciaOnada #DouglasRico