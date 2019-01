Denuncian venta de efectivo al 140% por encima de su costo en Maracaibo

Marabinos reportan la venta de efectivo hasta 1.000 bolívares en Maracaibo, estado Zulia. El bolívar se comercializaba en 50% en la primera semana de enero. Sin embargo, tras el aumento salarial decretado por Nicolás Maduro el costo puede llegar hasta 140%.

“Fui al banco y me dieron 400 en billetes de dos bolívares y el resto de BsS 50. Me metieron los billetes de dos bolívares sí o sí y ¿dónde me los van a aceptar?, cuando ni los choferes no los quieren”, denunció Nerio Gutiérrez.

Asimismo, indican que en “Las Pulgas, con el dinero que retiré en el banco, pero me dieron billetes de 2 y 5 bolívares. El vendedor me dijo que solo podía darle la mitad del valor del producto con billetes de cinco y el resto en billetes de 10 o de mayor denominación. El mismo problema del año pasado se está repitiendo”, comentó otro afectado Leonor Semprún.

Panorama