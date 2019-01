Concejales declararon ausencia absoluta del alcalde del municipio Simón Rodríguez

Los cinco concejales del municipio Simón Rodríguez declararon, el pasado martes, en sesión ordinaria, la ausencia absoluta del alcalde de esa entidad, Domingo Eleazar Márquez, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien supuestamente, desde el mes de diciembre había abandonado el cargo.

Dirigentes regionales de Copei, confirmaron la versión indicando que la decisión de los ediles deja como encargada a la presidenta del Concejo Municipal, Margarita Márquez, quien pertenece al partido socialcristiano Copei.

De acuerdo con la información, le corresponde a los ediles, participar al Consejo Nacional Electoral sobre tal decisión para que el ente tome cartas en el asunto, ya que queda plasmado que los estatutos son claros al determinar que al no haber cumplido la mitad del mandato, el presente o presidenta del Concejo Municipal asume por 30 días hasta que se convoque a elecciones.

Se supo que los cinco concejales de esa entidad son socialcristianos y que teniendo en cuenta la situación política del país, lo más probable es que el período de 30 días se extienda hasta que se convoque a nuevas elecciones en el municipio Simón Rodríguez uno de los más pequeños poblacionalmente del estado Táchira puesto que allí se elige un alcalde hasta con menos de dos mil votos.

Silencio en el Psuv

Mientras que en las filas del Partido Socialcristiano Copei se convocaba hasta dos ruedas de prensa, una por parte de Álvaro Peña y otra por Azael Chacón, en las filas del PSUV los voceros preferían hacer silencio en virtud que no estaba clara las razones por las cuales el alcalde electo, Domingo Eleazar Márquez, habría tomado supuestamente la decisión de renunciar al cargo.

Se indicaba de manera extraoficial por parte de voceros oficialistas que era por cuestiones de enfermedad, otra daba cuenta de que no aguantaba la presión y que se la estaba llevando mal con representantes de su partido, se decía que estaba teniendo amenazas de grupos desconocidos y la que más fuerza tomó fue que no tenía presupuesto y que en más de una ocasión dijo que no estaría allí solo para pagar sueldo a los copeyanos.

Hasta la tarde de ayer se daba cuenta en las redes sociales sobre una supuesta carta del alcalde, donde explicaba parte de los motivos para su renuncia pero por no haberse localizado para su verificación se optó por buscar o espera por dicha confirmación oficial.

La Nación