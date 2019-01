¡Con todo! Seguidores de Mimi Lazo le dijeron de todo por compartir una fotografía con Almagro

View this post on Instagram

Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a Washington D.C. y conversar con @luisalmagroficial a quien le agradecí sus esfuerzos inmensurables en restaurar la democracia en nuestro país. Hoy nuevamente le doy las gracias por alzar su voz por los nuestros, por respaldarnos siempre ante la Organización de Estados Americanos y por que ayer una vez más, estuvo presente cuando el departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció a @jguaido como el Presidente Interino de Venezuela. l Hoy el mundo nos mira, no estamos solos. 🇻🇪