Cesc Fàbregas firmó contrato por tres temporadas con el Mónaco

El volante español Cesc Fàbregas anunció este viernes con un video expuesto en redes sociales que dejará el Chelsea y se mudará a Francia para jugar con el Mónaco por los próximos tres años y medio.

En el vídeo, Fàbregas aparece caracterizado como un relojero reparando un reloj, hasta que al final dice “ahora es el momento” y se coloca una camiseta del Mónaco sobre el hombro.

Además, en una fotografía difundida también en su cuenta de Twitter, el centrocampista posó con el dorsal 44.

Wow. I’m honoured to announce that I will be starting an exciting journey with this wonderfully historic Club. @as_monaco will be my home for the next 3.5 years and I cannot wait to start this new challenge. #daghemunegu #NowItsTime pic.twitter.com/t2rB4Vqklh

