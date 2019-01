Banco de Inglaterra negó solicitud de Maduro de repatriar más de 1.200 millones de dólares en oro

El asediado gobierno de Nicolás Maduro, desesperado por aferrarse a la cantidad de efectivo que tiene en el extranjero, se vio obstaculizado en su intento de sacar $ 1,2 mil millones de oro del Banco de Inglaterra, según personas familiarizadas con el asunto. Así publica Bloomberg

La decisión del Banco de Inglaterra de negar la solicitud de retiro de los funcionarios de Maduro se produce después de que los principales funcionarios de EE. UU., Incluidos el secretario de Estado Michael Pompeo y el asesor de seguridad nacional John Bolton, presionaron a sus homólogos del Reino Unido para ayudar a eliminar el régimen de sus activos en el extranjero, según uno de La gente, que pidió no ser identificada.

El Reino Unido siguió a Estados Unidos y otros países el miércoles para reconocer a Juan Guaido, el líder de la Asamblea Nacional, como el presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, Maduro, un gobernante autoritario que supervisa el colapso del país hacia el caos económico, se niega a renunciar al poder y cuenta con el respaldo de los militares.

Los funcionarios de los Estados Unidos ahora están tratando de dirigir los activos de Venezuela en el extranjero a Guaido para ayudarlo a aumentar sus posibilidades de tomar efectivamente el control del gobierno. Los $ 1.2 mil millones de oro son una gran parte de los $ 8 mil millones en reservas extranjeras en poder del banco central de Venezuela. El paradero de gran parte de él es desconocido.

Mientras tanto, se ha ordenado a los funcionarios del banco central de Caracas que no intenten ponerse en contacto con el Banco de Inglaterra. Se les dijo a estos bancos centrales que el personal del Banco de Inglaterra no les responderá, citando razones de cumplimiento, dijo un funcionario venezolano, quien pidió no ser identificado porque no está autorizado a hablar públicamente.

El Banco de Inglaterra se negó a comentar sobre su manejo del oro venezolano, diciendo que “proporciona servicios bancarios, incluidos los servicios de custodia de oro, a una gran cantidad de clientes” y “no comenta sobre ninguna de esas relaciones”. El Departamento de Estado no lo hizo. Responde de inmediato a una solicitud de comentarios y un portavoz del NSC no quiso hacer comentarios. Un funcionario de prensa de Maduro también declinó hacer comentarios.

Alberto News