Backstreet Boys se presentará en Viña del Mar 2019

Los detalles de la próxima edición del Festival Viña del Mar siguen saliendo a la luz pública. Para alegría de la fanaticada se reveló que la agrupación liderada por Nick Carter, Backstreet Boys dirá presente este 2019.

El grupo estadounidense Backstreet Boys son los nuevos confirmados para ser parte de este afamada festival. A través de la cuenta de Twitter del evento fue revelada la noticia.

Esta sería la segunda vez que el grupo originario de Orlando llegue a la Quinta Vergara, en Chile; vale recordar que en el año 1998, cuando atravesaban sus mejores momentos se presentaron e interpretaron temas como Everybody y As Long As You Love Me.

Hasta ahora no se conoce la fecha de presentación de los norteamericanos. Sin embargo, se piensa que podría ser el domingo 24, el lunes 25 o el jueves 28 de febrero, las noches en las que aún no se confirman los artistas a participar.

En nuestra edición número 60, reviviremos un hito de todos los tiempos en el Festival: Porque #Viña2019 lo merece, los históricos están de vuelta… Bienvenidos @backstreetboys!!! pic.twitter.com/T25rZb6q7o — Festival de Viña del Mar (@elfestival) January 23, 2019

Caraota Digital