Audiencia de presentación del diputado Juan Requesens “fue suspendida de forma arbitraria” #24Ene

La audiencia de presentación del diputado Juan Requesens “fue suspendida de forma arbitraria” este jueves 24 de enero luego de que el Tribunal que lleva el caso no se encontrara dando despacho, tal como denunció el abogado defensor Joel García.

“Tras 170 días de su secuestro, el día de hoy nos encontramos de que el Tribunal no está dando despacho, es decir ni siquiera tenemos información de una posible fecha a pesar de que la Procuraduría, la Fiscalía y el Dgcim trasladó a los presos. A Juan Requesen aún no lo han trasladado. La audiencia no se va a celebrar el día de hoy”, dijo.

Asimismo, García acaró que se está en presencia de una condena anticipada al diputado Requesens, ante un tribunal que “no es transparente, no es imparcial, y no da respuesta en los tiempos razonables. Eso no es justicia”, agregó.

Aseguró que la intención del gobierno es mantener a Requesens tras las rejas sin un debido proceso, lo que representa una violación a los Derechos Humanos.

800 Noticias