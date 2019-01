¡Atroz! Intentó celebrar el cumpleaños de su hija, pero no fue ninguna amiga; aquí las razones

Julieta Colinas acusó a las madres de tres amiguitas de la escuela de su pequeña hija, de no enviar a las niñas al cumple de su nena.

Colinas, es una madre de Villa Ballester, quien denunció que las amiguitas de su hija Morena no asistieron al cumpleaños porque la menor había sido abusada. En octubre, la mujer había denunciado a su ex pareja por violar a su hija. Y debido a la gravedad del asunto, este posteo se ha viralizado en redes sociales.

“Destruida… More es la misma nena de siempre. Ella no cambió en nada. Fue abusada. Eso no la convierte en una mala nena”, posteó Julieta.

“¿Qué piensan? ¿Qué mi hija es una mala nena porque fue abusada? ¿Crees que porque tuvo que enfrentarse a algo feo en su vida, no puede ser una nena con valores y bien educada? Me duele en el alma estas cosas”.

Como la denuncia se hizo viral, vecinos de Ballester organizaron para e sábado 5 una merienda solidaria para poder festejarle el cumpleaños a su hija Morena.

Soy Carmín