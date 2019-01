Así se pronunciaron varios artistas venezolanos sobre la juramentación de Maduro este #10Ene

View this post on Instagram

Hoy subo esta imagen para sumarme a la voz de muchos, pero me queda claro que el objetivo no es Maduro. Pasan años y seguimos en lo mismo, pase años escuchando "ojalá se muera Chavez" y me murió y aja, fuimos de mal en peor, ahora toda la energía va para este ser, seguimos enfocados en generar héroes y villanos, le damos super poderes a cualquiera, el problema no es Maduro, el problema es un modelo que hay que acabar, la nueva era de "socialistas" a los que les gusta el "socialismo, pero para los demás, apoyan el "socialismo", pero viven como capitalistas. No tenemos que acabar con un ser, tenemos que acabar con todo un sistema podrido. Hoy mi llamado no es "fuera Maduro" mi llamado es "Venezuela libre" Fuera este sistema podrido y corrupto qué ha matado a tanta gente. Fuera el comunismo, fuera la corrupción. Queremos a Venezuela libre y próspera. Qué se acabe la cultura de lo regalao', queremos lo que merecemos, queremos lo que trabajamos, ni más, ni menos. # Venezuela #Enero10